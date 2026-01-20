В Крыму обесточен город Джанкой и четыре района полуострова

«В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов», — говорится в сообщении.
В течении трех часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.
В Крыму установилась холодная погода. Минувшей ночью температура воздуха на полуострове опускалась до отметки минус 12 градусов Цельсия. На этом фоне в регионе резко выросло энергопотребление. Автоматика может отключать сети при перегрузках.
Правительство Крыма обратилось к муниципалитетам республики с указанием снизить расход электроэнергии. Рекомендовано на время холодов пересмотреть график наружного освещения, а также экономно расходовать электричество в производственном процессе.