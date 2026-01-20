Ричмонд
В Крыму обесточен город Джанкой и четыре района полуострова

В Крыму возникли нарушения в сетях энергоснабжения, приведшие к отключению электроэнергии на севере и в центре полуострова. Об этом сообщает компания-поставщик «Крымэнерго».

Источник: Российская газета

«В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов», — говорится в сообщении.

В течении трех часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

В Крыму установилась холодная погода. Минувшей ночью температура воздуха на полуострове опускалась до отметки минус 12 градусов Цельсия. На этом фоне в регионе резко выросло энергопотребление. Автоматика может отключать сети при перегрузках.

Правительство Крыма обратилось к муниципалитетам республики с указанием снизить расход электроэнергии. Рекомендовано на время холодов пересмотреть график наружного освещения, а также экономно расходовать электричество в производственном процессе.