Многодетного отца из Барнаула приговорили к 20 годам колонии

Суд в Барнауле приговорил многодетного отца к 20 годам колонии строгого режима за преступления против дочерей, сообщили в СК.

Источник: Аргументы и факты

Суд приговорил 44-летнего жителя Барнаула к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о преступлениях против его несовершеннолетних дочерей, сообщили в следственном управлении СК по региону.

Следствие установило, что мужчина более 18 лет проживал с супругой и воспитывал шестерых детей. За незначительные проступки он систематически применял насилие к двум старшим дочерям 2007 и 2009 годов рождения, в том числе подвергал их физическим наказаниям и унижающему обращению.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год мужчина совершал в отношении девочек преступления сексуального характера, сопровождая их угрозами в адрес матери. О произошедшем стало известно после того, как потерпевшие сообщили о насилии правоохранительным органам.

Суд также постановил взыскать с осужденного компенсацию морального вреда — по 300 тысяч рублей в пользу каждой из потерпевших.

Ранее следственные органы сообщили о завершении расследования аналогичного уголовного дела в Калининградской области. Там 36-летнего мужчину обвиняют в систематическом жестоком обращении с 13-летней дочерью и в избиении бывшей супруги. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.