Многодетного отца из Барнаула приговорили к 20 годам колонии

Следствие установило, что мужчина более 18 лет проживал с супругой и воспитывал шестерых детей. За незначительные проступки он систематически применял насилие к двум старшим дочерям 2007 и 2009 годов рождения, в том числе подвергал их физическим наказаниям и унижающему обращению.