В Киеве зафиксированы новые взрывы

В Киеве объявлена воздушная тревога после серии взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве прогремели новые взрывы, информируют украинские СМИ.

Ранее уже поступали сообщения о серии взрывов в городе, после которых возникли проблемы с электроснабжением и водоснабжением. Также сообщается о взрывах в Ровно.

В украинской столице объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в 15 регионах страны: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

До этого воздушную тревогу в Киеве объявляли 17 января.

