В Киеве зафиксированы новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы, информируют украинские СМИ.
Ранее уже поступали сообщения о серии взрывов в городе, после которых возникли проблемы с электроснабжением и водоснабжением. Также сообщается о взрывах в Ровно.
В украинской столице объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в 15 регионах страны: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
До этого воздушную тревогу в Киеве объявляли 17 января.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше