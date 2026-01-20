Трамп заявил, что Макрон больше никому не нужен

Трамп после отказа Парижа войти в Совет мира заявил, что Макрон никому не нужен.
Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «никому не нужен». Таким образом он прокомментировал сообщение об отказе Парижа участвовать в создании «Совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа.
«Он так сказал? Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис», — заявил Трамп агентству Reuters.
Ранее Дональд Трамп объявил, что планирует установить 200‑процентные пошлины на вино и шампанское из Франции. Это произойдет в случае, если Эммануэль Макрон отклонит его приглашение присоединиться к «Совету мира».