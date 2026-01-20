Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Макрон больше никому не нужен

Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «никому не нужен». Таким образом он прокомментировал сообщение об отказе Парижа участвовать в создании «Совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Трамп после отказа Парижа войти в Совет мира заявил, что Макрон никому не нужен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «никому не нужен». Таким образом он прокомментировал сообщение об отказе Парижа участвовать в создании «Совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа.

«Он так сказал? Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис», — заявил Трамп агентству Reuters.

Ранее Дональд Трамп объявил, что планирует установить 200‑процентные пошлины на вино и шампанское из Франции. Это произойдет в случае, если Эммануэль Макрон отклонит его приглашение присоединиться к «Совету мира».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше