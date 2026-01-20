Ричмонд
«Брали только кофе»: тюменцы пожаловались на отравление в кофейне DUO

В тюменских кофейнях сети DUO горожане пожаловались на ухудшение самочувствия после посещения заведений. Сообщения об этом появились в отзывах на сервисе 2ГИС. Речь идет о кофейнях, расположенных в ТРЦ «Кристалл» и ТРЦ «Гудвин». После аналогичных обращений в Екатеринбурге, заведения попали под проверку Роспотребнадзора.

«Отравились тут, пришлось даже брать отгулы на работе. С другом брали здесь кофе, а дальше — тошнота, рвота у обоих. Больше в этот день ничего вместе не ели и не пили», — написала одна из посетительниц по имени Ирина. Свой заказ она брала в кофейне, расположенной в ТРЦ «Кристалл».

Другие клиенты также связывают ухудшение самочувствия именно с напитками, купленными в кофейнях DUO. В одном из отзывов на заведение в ТРЦ «Гудвин» говорится, что спустя несколько минут после употребления кофе с добавками начались резкие боли и недомогание, которые продолжались до ночи.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало проверку сети кофеен DUO в Екатеринбурге после сообщений СМИ и жалоб в социальных сетях на возможные массовые случаи пищевого отравления. Поводом для внимания надзорного органа стал поток жалоб от посетителей, которые рассказывали о резком ухудшении самочувствия после посещения заведений сети. В публикациях упоминались симптомы, характерные для острого кишечного расстройства: тошнота, повторная рвота, диарея и слабость.

URA.RU направило запрос в адрес представителей сети DUO с просьбой прокомментировать ситуацию в Тюмени. Ответ на момент публикации не получен.