Трамп заявил, что он самый успешный из президентов США

Трамп оценил себя на посту президента США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один из предыдущих лидеров страны не добивался сопоставимого уровня успеха. Он также охарактеризовал первый год своего второго президентского срока как потрясающий.
«Потрясающий… Я не думаю, что у кого-либо из президентов первый год был лучше, чем у нас, с точки зрения успеха. Но я унаследовал бардак, и теперь у нас самая успешная страна в мире», — заявил американский лидер для агентства Reuters.
Он также отметил, что в период его руководства стране удалось выйти из кризисной ситуации. Она была связана с открытыми границами, рекордной за всю историю инфляцией и стремительным ростом цен.
В начале января Дональд Трамп заявил, что по результатам медицинского обследования его состояние здоровья было признано отличным, а тест на когнитивные способности он в третий раз подряд выполнил без единой ошибки. Он также отметил, что каждый претендент на пост президента или вице-президента США обязан проходить сложное, всестороннее и надежное тестирование когнитивных функций. Управление страной не должно передаваться «глупым или неспособным людям».