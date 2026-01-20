Трамп заявил, что он самый успешный из президентов США

В начале января Дональд Трамп заявил, что по результатам медицинского обследования его состояние здоровья было признано отличным, а тест на когнитивные способности он в третий раз подряд выполнил без единой ошибки. Он также отметил, что каждый претендент на пост президента или вице-президента США обязан проходить сложное, всестороннее и надежное тестирование когнитивных функций. Управление страной не должно передаваться «глупым или неспособным людям».