Трамп намерен купить Гренландию и представить свой ООН: как пройдет крупнейший экономический форум в Давосе

Отмечается, что для Европейского союза данная проблема стала настолько приоритетной, что полностью оттеснила другие вопросы, в частности, обсуждение единой позиции и гарантий безопасности для Украины. Как отмечает Financial Times, в ЕС пребывают в смятении, а один из европейских чиновников в беседе с газетой заявил, что вести переговоры с Трампом о гарантиях теперь невозможно, так как «ему нельзя доверять, если не отбросить реальность».