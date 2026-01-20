Трамп намерен купить Гренландию и представить свой ООН: как пройдет крупнейший экономический форум в Давосе

В Давосе стартовал 56-й экономический форум, в нем ожидается участие Дональда Трампа.
В Швейцарии (Давос) начал работу 56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который продлится до 23 числа. В нем также ожидается участие президента США Дональда Трампа, который, по мнению аналитиков, сделает ряд громких заявлений, в частности, предложит Дании продать Гренландию. Помимо это, планируется официальный запуск «Совета мира» с акцентом на предотвращение военного конфликта в Газе. При этом Украине, предположительно, будет уделено минимум внимания со стороны США. Чем потенциально запомнится форум в Давосе в 2026 году — в материале URA.RU.
«Дух диалога» сменил капитализм.
Капитализм станет отдельной темой для обсуждения в Давосе.
Изначально темой форума в Давосе был заявлен «Дух диалога». Однако последние события в мире, в том числе связанные с намерениями Трампа относительно Гренландии, могут свести все обсуждение к капитализму, отмечают международные эксперты.
Ранее Трамп заявил, что США нужна Гренландия и предлагал Дании продать ее. Однако та неоднократно отказывала американскому лидеру. В первый день форума Трамп уже написал у себя в соцсети Truth Social, что созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии и дал понять всем, что остров имеет первостепенное значение для национальной и глобальной безопасности.
В связи с последними событиями глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк на заседании форума намерен заявить о кризисе легитимности современной модели капитализма и необходимости ее преобразования, передает Axios. Он также подчеркнул, что плоды экономического развития должны ощущать большинство граждан.
«Трампу нельзя доверять»: ЕС в смятении из-за угроз США.
Лидеры ЕС уверены, что с Трампом договориться не получится.
Причем недавно Трамп пригрозил ввести пошлины на страны, которые попытаются помешать этому или разместить на острове свои войска. На днях сообщалось, что США с 1 февраля введут пошлины в 10% на товары из 8 европейских стран, поддерживающих позицию Дании по Гренландии.
Отмечается, что для Европейского союза данная проблема стала настолько приоритетной, что полностью оттеснила другие вопросы, в частности, обсуждение единой позиции и гарантий безопасности для Украины. Как отмечает Financial Times, в ЕС пребывают в смятении, а один из европейских чиновников в беседе с газетой заявил, что вести переговоры с Трампом о гарантиях теперь невозможно, так как «ему нельзя доверять, если не отбросить реальность».
У Европы остается только одно решение.
Изначально западные союзники рассчитывали, что Давос станет площадкой для выработки скоординированной позиции по поддержке Киева. Однако эти планы оказались разрушены. Европа оказалась в ситуации, когда она вынуждена экстренно реагировать на американский ультиматум по Гренландии.
Как отмечает профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, для европейцев «самым умным вариантом» в текущих условиях было бы признать, что без США они не справятся с украинским конфликтом, и согласиться на план Трампа. По его мнению, в Вашингтоне и Москве также видят эту слабость Европы, передает «Лента.ру».
Неожиданные переговоры: США и Россия в Давосе.
В контексте всего это также предполагается, что на площадке форума в Давосе могут пройти переговоры между американскими и российскими делегатами для обсуждения Украины. По данным Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут провести в Давосе переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.
Эксперты рассчитывают на встречу Трампа с российской делегацией во главе с Кириллом Дмитриевым.
Эксперты полагают, что эта встреча может стать продолжением закрытых консультаций по Украине, прошедших 17 января в Майами. Темами диалога, как предполагает Станислав Ткаченко, могут стать пути ослабления европейского влияния и обсуждение договоренностей, достигнутых с украинской стороной.
При этом отмечается, что Трамп намеренно избегает личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях экономического форума в Давосе, передает Politico со ссылкой на анонимные источники в Республиканской партии США. По данным американских журналистов, при подготовке графика двусторонних контактов Трампа в Швейцарии переговоры с украинским лидером в план не включили, несмотря на запросы Киева.
Запуск «Совета мира» от Трампа: потенциальная альтернатива ООН.
Трамп официально представит «Совет мира».
Еще одной ключевой инициативой, которую Трамп намерен продвинуть на форуме, является создание нового глобального органа — «Совета мира». Согласно Bloomberg, президент США планирует подписать устав совета 22 января. Проект документа наделяет Трампа, как первого председателя, исключительными полномочиями, включая личный контроль над приглашением новых членов и управлением фондами.
Особое условие для вступления — взнос в размере не менее 1 млрд долларов, что вызвало критику со стороны многих приглашенных лидеров. Хотя изначально совет позиционировался для контроля над восстановлением Газы, его устав указывает на более широкие амбиции, потенциально позволяющие организации стать альтернативой существующим международным институтам, таким как ООН. Приглашение войти в совет направлено, в частности, президенту России Владимиру Путину.
«Маленькая Америка»: ожидания от форума.
В мире уверены, что Трамп превратит форум в Давосе в «маленькую Америку».
Ожидается, что Давос-2026 пройдет в крайне напряженной атмосфере. Хотя окончательного разрыва между США и Европой не прогнозируется, дискуссии будут жесткими. Трамп, как отмечают аналитики, уже принял для себя решение по Гренландии и теперь демонстрирует свою силу, в то время как европейские лидеры оказались в позиции, требующей болезненной адаптации к новой реальности, передает телеканал «Царьград».
Швейцарское радио и телевидение (SRF) не скрывает свои опасения от форума. По мнению журналистов, он может превратиться в «маленькую Америку» благодаря участию президента США Дональда Трампа и его делегации.
Что такое Всемирный экономический форум в Давосе.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) — это ежегодная международная встреча, проводимая в швейцарском Давосе с 1971 года. Основанная экономистом Клаусом Швабом, эта неправительственная организация собирает вместе глав государств и правительств, ведущих политиков, руководителей крупнейших корпораций, ученых и представителей гражданского общества.
Цель форума — обсуждение ключевых глобальных проблем в области экономики, политики, технологий и общества. Традиционно Давос считается уникальной площадкой для неформального диалога и выработки консенсусов между мировыми элитами. В 2026 году форум посетят более 60 глав государств и 800 топ-менеджеров, что сделает его одним из крупнейших за историю.