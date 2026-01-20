«Резко мутнеет в глазах»: мама рассказала о состоянии сына, которого избили на Уктусе

Подросток находится под наблюдением медиков.
Мама 13-летнего подростка, которого жестоко избил мужчина на Уктусских горах в Екатеринбурге, рассказала URA.RU о его состоянии. По ее словам, у мальчика сильные боли в области груди, его тошнит.
«Ему даже вдохнуть тяжело. Он встает с кровати, а в глазах резко мутнеет, через какое-то время он оказывается в коридоре, а как туда пришел — не помнит», — заявила собеседница агентства.
ЧП произошло вечером 17 января на Уктусе. Неизвестный мужчина накинулся на ребенка, который случайно сбил его спутницу при спуске с горы. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Полицейские разыскивают нападавшего. Известно, что его личность уже установлена. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.