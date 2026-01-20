В Норвегии готовятся отбирать имущество у граждан из-за «войны с Россией»

Граждан Норвегии предупредили о потенциальной реквизиции.
Норвежские вооруженные силы в начале января разослали тысячи писем жителям страны с предупреждением о возможной конфискации частных домов, транспорта и другого имущества в случае войны с Россией. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.
«Норвегия находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. Наше общество должно быть готово к кризисам в сфере обороны и, в худшем случае, к войне [с Россией] Мы проводим масштабное наращивание военной и гражданской готовности», — заявил журналистам глава логистической организации ВС Норвегии Андрес Йернберг. По его словам, власти должны заранее понимать, какими ресурсами располагают в случае военного кризиса. Именно по этой причине гражданам уже разослали письма с потенциальной конфискаций их имущества.
В Норвегии действует так называемая политика реквизиции, которая в военное время позволяет государству изымать у граждан и компаний транспортные средства, лодки, здания, складские помещения, оборудование и жилую недвижимость для нужд армии. В России неоднократно комментировал заявления от Запада о якобы готовящейся войне.
Президент страны Владимир Путин в конце декабря отмечал, что европейские политики «повышают градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о якобы неизбежном столкновении с Россией. Он вновь уточнил, что Россия не намерена воевать с НАТО.