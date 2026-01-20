В Норвегии готовятся отбирать имущество у граждан из-за «войны с Россией»

«Норвегия находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. Наше общество должно быть готово к кризисам в сфере обороны и, в худшем случае, к войне [с Россией] Мы проводим масштабное наращивание военной и гражданской готовности», — заявил журналистам глава логистической организации ВС Норвегии Андрес Йернберг. По его словам, власти должны заранее понимать, какими ресурсами располагают в случае военного кризиса. Именно по этой причине гражданам уже разослали письма с потенциальной конфискаций их имущества.