Макрон сделал Трампу неожиданное предложение, связанное с Россией

Россия перестала участвовать во встречах G7 после 2014 года, когда группа стран приняла решение о фактическом исключении Москвы из формата «восьмерки». С тех пор саммиты проходят без участия российских представителей, а идея возвращения России в расширенный формат периодически обсуждается на уровне отдельных лидеров, но не получила одобрения всех участников группы.