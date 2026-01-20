Макрон сделал Трампу неожиданное предложение, связанное с Россией

Эммануэль Макрон предложил Трампу провести саммит G7 с участием России.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести в Париже саммит стран Большой семерки (G7) с участием России. Об этом глава США написал в своих соцсетях.
«Я могу организовать встречу G7… в Париже в четверг… Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для участия на полях», — процитировал Макрона Трамп в Truth Social. Американский лидер в своем посте приложил скрин с сообщениями от Макрона.
Россия перестала участвовать во встречах G7 после 2014 года, когда группа стран приняла решение о фактическом исключении Москвы из формата «восьмерки». С тех пор саммиты проходят без участия российских представителей, а идея возвращения России в расширенный формат периодически обсуждается на уровне отдельных лидеров, но не получила одобрения всех участников группы.