В Нурлате в бане обнаружили тела двух мужчин

Этот инцидент произошел на фоне серии экстренных отключений газа в республике накануне. В столице региона в доме № 53 по улице Побежимова пришлось приостановить подачу газа из-за утечки. В двух других домах — № 3/1 по улице Копылова и № 17 по улице Химиков — возникли проблемы с газопроводами: трубы оказались залиты водой. Как выяснилось, это произошло из-за непрофессиональной работы мастеров, которые занимались заменой газовых водонагревателей.