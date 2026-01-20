В Нурлате в бане обнаружили тела двух мужчин

В городе Нурлат 19 января в 18:30 в газифицированной бане на улице Ломоносова были обнаружены тела двух мужчин — одному было 59 лет, другому 60.
Для обеспечения безопасности баня была отключена от газоснабжения — на газовую трубу установили заглушку.
Этот инцидент произошел на фоне серии экстренных отключений газа в республике накануне. В столице региона в доме № 53 по улице Побежимова пришлось приостановить подачу газа из-за утечки. В двух других домах — № 3/1 по улице Копылова и № 17 по улице Химиков — возникли проблемы с газопроводами: трубы оказались залиты водой. Как выяснилось, это произошло из-за непрофессиональной работы мастеров, которые занимались заменой газовых водонагревателей.
Восстановление газоснабжения планируется только после завершения ремонтных работ и тщательной проверки всего оборудования в квартирах. Примечательно, что техническое обслуживание в этих домах проводилось в прошлом году.
Специальная инспекция выясняет все обстоятельства произошедших инцидентов. Кроме того, ведется проверка того, насколько добросовестно управляющие компании и газовая служба выполняли свои обязанности.