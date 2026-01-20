Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен маршрут вертолета, в котором разбился пермский миллионер Гимадутдинов

Вертолет Robinson R44, в результате крушения которого погибли пермский миллиардер Ильяс Гимадутдинов и его коллега Эльмир Коняков, вылетал из Елпачихи. Это село в Бардымском округе, которого является родным для погибшего бизнесмена.

Крушение вертолета произошло в Пермском крае в Рождество (архивное фото).

Вертолет Robinson R44, в результате крушения которого погибли пермский миллиардер Ильяс Гимадутдинов и его коллега Эльмир Коняков, вылетал из Елпачихи. Это село в Бардымском округе, которого является родным для погибшего бизнесмена.

«Место вылета ВС Robinson 44 — населенный пункт Елпачиха. Планируемый пункт назначения — Елпачиха. Место крушения — в районе базы отдыха “Ашатли-парк” Пермского края», — сообщается на сайте Международного авиационного комитета.

Елпачиха являлась для погибшего бизнесмена родным населенным пунктом. В нем же зарегистрирована принадлежавшая миллионеру транспортная компания ООО «Таттранском».

Крушение вертолета произошло 7 января 2026 года на базе отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском муниципальном округе Пермского края. На борту Robinson R44, помимо миллионера Ильяса Гимадутдинова, находился его коллега Эльмир Коняков. Вертолет зацепился за трос подъемника и упал. Оба мужчины погибли.