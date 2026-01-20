Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Кипра раскрыла, когда подтвердят гибель Баумгертнера

Полная медицинская экспертиза человеческих останков, найденных на территории британских военных баз на Кипре рядом с районом поисков пропавшего экс-главы ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, может продлиться несколько недель.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

Об этом РБК сообщили в полиции Кипра.

Процесс опознания тела продолжается, как и изучение всех обстоятельств смерти. Судмедэксперты проводят детальные анализы, включая токсикологические и биологические исследования образцов тканей, взятых в ходе патологоанатомического исследования. Только результаты этих экспертиз позволят сделать обоснованные выводы о причинах смерти, а также идентифицировать погибшего. Пока Баумгертнера считают живым.

Баумгертнер пропал 7 января. На Кипре вели поиски с привлечением дронов и вертолета. 14 января «Фонтанка» и Protagon со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники кипрских правоохранительных нашли тело Баумгертнера на территории британской военной базы в районе Лимассола. В местной полиции РБК уточнили, что эксперты проведут опознание тела, чтобы убедиться в личности умершего.

На следующий день Philenews узнало, что судмедэксперт завершил вскрытие тела. Официально личность будет подтверждена после получения результатов ДНК-тестов, но, предварительно, останки принадлежат 56-летнему российскому бизнесмену, пропавшему 7 января.

Знакомый экс-главы «Уралкалия» Алексей Дозорцев назвал основной версией смерти бизнесмена — несчастный случай. Баумгертнер ходил в походы в район Писсури, а в день его исчезновения была ветреная и дождливая погода.

Владислав Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х. Он работал в «Уралкалии» с 2003 по 2013 год, занимал должности коммерческого и генерального директора.