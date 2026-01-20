Полиция Кипра раскрыла, когда подтвердят гибель Баумгертнера

Баумгертнер пропал 7 января. На Кипре вели поиски с привлечением дронов и вертолета. 14 января «Фонтанка» и Protagon со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники кипрских правоохранительных нашли тело Баумгертнера на территории британской военной базы в районе Лимассола. В местной полиции РБК уточнили, что эксперты проведут опознание тела, чтобы убедиться в личности умершего.