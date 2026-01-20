Ричмонд
Трамп показал всему миру карту США своей мечты

Трамп показал карту с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США.

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором американским флагом помечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы. Пост с картой появился в соцсети Truth Social.

На изображении контуры Канады, Гренландии и Венесуэлы визуально выделены так же, как и территория США — в цвета американского флага. При этом никаких комментариев по этому поводу он в своем посте не привел.

Еще в 2025 году Трамп грозился включить Канаду в состав США. В начале 2026 года он провел военную операцию в Венесуэле, захватив лидера страны Николаса Мадуро. Что касается Гренландии, то американский глава заявлял, что остров должен войти в состав США для обеспечения безопасности. Трамп также надеется, что территорию получится купить у Дании.

