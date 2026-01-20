Девочка из ХМАО отсудила компенсацию у мэрии за укус собаки

Мэрия Мегиона заплатила 50 тысяч рублей девочке, которую укусила бездомная собака.
В Мегионе (ХМАО) суд заставил городские власти выплатить компенсацию ребенку, пострадавшему от нападения бездомной собаки. Иск в интересах несовершеннолетней подала прокуратура ХМАО после обращения матери девочки.
«Установлено, что в декабре 2024 года несовершеннолетняя пострадала от укусов бездомной собаки. Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу девочки 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение суда уже исполнено, деньги перечислены пострадавшей стороне.
