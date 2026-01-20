В Кызыле водитель сбил беременную женщину на пешеходном переходе

В Кызыле возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого тяжёлые травмы получила 33-летняя беременная женщина, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Тыва.
Авария произошла около 20:00 19 января на улице Салчака Тока. По предварительным данным, 20-летний житель посёлка Каа-Хем, управляя автомобилем Honda Accord и двигаясь в западном направлении, допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На участке дороги отсутствовало освещение. Предположительно, водитель двигался с превышением установленной скорости.
Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало отрицательный результат. В МВД уточнили, что водитель получил права в 2024 году и за последний год привлекался к ответственности 16 раз, в том числе 14 раз — за превышение скорости.
Пострадавшую доставили в реанимационное отделение Республиканской больницы № 1 Кызыла с различными травмами. В результате ДТП женщина потеряла ребёнка на сроке 27 недель.
Следователем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый дал признательные показания, он помещён в изолятор временного содержания. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.
Ранее в Хабаровском крае один человек пострадал в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Комсомольском районе. По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали, травмы получил водитель грузовика.