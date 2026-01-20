Дания угрожает России отобрать землю, на которой расположены здания посольства

Дания угрожает отобрать земли, где расположено посольство РФ в Копенгагене.
Власти Дании угрожают изъять земельные участки, на которых расположены здания российской дипмиссии. Об этом журналистам рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
«В результате репрессивных решений датского правительства в разы сокращена численность российской дипмиссии. Прекращена работа торгпредства. Существенно ограничена деятельность Российского центра науки и культуры. Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — заявил посол в интервью ТАСС.
Дипломат уточнил, что посольство работает в режиме фактической блокады. Он отметил, что сотрудники сталкиваются с системными препятствиями при выполнении базовых функций. По его словам, затруднен доступ к финансовой инфраструктуре, не решаются бытовые и технические вопросы, в том числе обслуживание объектов недвижимости и автопарка.
Ранее похожая ситуация возникла в Польше вокруг генконсульства России в Гданьске. После отзыва МИД Польши согласия на его деятельность консульство было закрыто, а городские власти попытались принять здания в собственность, однако доступ внутрь не получили. Москва отмечает, что объект остается собственностью РФ и сохраняет дипломатический статус.