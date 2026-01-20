Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дания угрожает России отобрать землю, на которой расположены здания посольства

Власти Дании угрожают изъять земельные участки, на которых расположены здания российской дипмиссии. Об этом журналистам рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Дания угрожает отобрать земли, где расположено посольство РФ в Копенгагене.

Власти Дании угрожают изъять земельные участки, на которых расположены здания российской дипмиссии. Об этом журналистам рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

«В результате репрессивных решений датского правительства в разы сокращена численность российской дипмиссии. Прекращена работа торгпредства. Существенно ограничена деятельность Российского центра науки и культуры. Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — заявил посол в интервью ТАСС.

Дипломат уточнил, что посольство работает в режиме фактической блокады. Он отметил, что сотрудники сталкиваются с системными препятствиями при выполнении базовых функций. По его словам, затруднен доступ к финансовой инфраструктуре, не решаются бытовые и технические вопросы, в том числе обслуживание объектов недвижимости и автопарка.

Ранее похожая ситуация возникла в Польше вокруг генконсульства России в Гданьске. После отзыва МИД Польши согласия на его деятельность консульство было закрыто, а городские власти попытались принять здания в собственность, однако доступ внутрь не получили. Москва отмечает, что объект остается собственностью РФ и сохраняет дипломатический статус.