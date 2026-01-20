Дания угрожает России отобрать землю, на которой расположены здания посольства

Дипломат уточнил, что посольство работает в режиме фактической блокады. Он отметил, что сотрудники сталкиваются с системными препятствиями при выполнении базовых функций. По его словам, затруднен доступ к финансовой инфраструктуре, не решаются бытовые и технические вопросы, в том числе обслуживание объектов недвижимости и автопарка.