Глава СКР потребовал доклад по захвату земель в Краснодарском крае

Как уточнила жительница, обращения граждан в различные инстанции результатов не дали. Никого к ответственности якобы пока не привлекли. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю ведет расследование уголовного дела, возбужденного по поручению Александра Бастрыкина.