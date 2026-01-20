Прокуратура вскрыла массовые нарушения в курганской колонии

Прокуратура через суд обязала курганскую ИК-6 устранить нарушения.
Курганская прокуратура по надзору за исправительными учреждениями добилась через суд устранения нарушений пожарной безопасности в ФКУ ИК-6. В ходе проверки были выявлены множественные недостатки. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры региона.
«Установлено, что некоторые помещения исправительного учреждения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Кроме того, действующая система сигнализации в цехах и других зданиях неисправна, а эвакуационное оборудование не соответствует ГОСТу», — пишет ведомство.
На основании этих нарушений прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию учреждения привести объект в соответствие с законом. Суд полностью удовлетворил исковые требования. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.