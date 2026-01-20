Ричмонд
В ЯНАО женщина напала на полицейского, который пытался привлечь ее за пьянство

В селе Толька (Пуровский район, ЯНАО) женщина ударила в лицо сотрудника полиции при исполнении. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения в местном Доме культуры и отказывалась подчиняться требованиям правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по округу.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

«Женщина, находясь в помещении Дома культуры села Толька, в ответ на законные действия полицейских нанесла кулаком удар в лицо сотруднику при исполнении. Инцидент произошел 1 января 2026 года», — отмечено в сообщении ведомства.

На данный момент специалисты СУ СКР проводят следственные мероприятия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.