Сотрудники ФСБ на Ставрополье ликвидировали россиянина, готовившего теракты

На Ставрополье сотрудники ФСБ ликвидировали россиянина, готовившего теракты против военнослужащих РФ. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в ведомстве.
Новость дополняется.
На Ставрополье сотрудники ФСБ ликвидировали россиянина, готовившего теракты против военнослужащих РФ. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в ведомстве.
На Ставрополье сотрудники ФСБ ликвидировали россиянина, готовившего теракты против военнослужащих РФ. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в ведомстве.
Новость дополняется.