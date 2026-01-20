Ричмонд
Наркодуэт задержан в Минске: за месяц работы им грозит до 15 лет тюрьмы

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД столицы при силовой поддержке бойцов СПБТ «Алмаз» задержаны 36-летний минчанин и его 44-летняя сожительница, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Как было установлено, преступную подработку они нашли в интернете. По заданию куратора пара забирали оптовые партии «товара» в тайниках, после чего дома фасовала наркотики на мелкие дозы и раскладывала по городу.

В квартире фигурантов и закладках оперативники обнаружили и изъяли около двух килограммов особо опасных психотропных веществ мефедрон и Альфа-PVP.

«Со слов фигурантов, заработанные деньги планировали потратить на погашение долгов и ремонт в квартире» — рассказал замначальника Заводского РУВД Минска — начальник криминальной милиции Дмитрий Белик.

На наркомаркет минчане успели поработать около месяца.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

В МВД напомнили, что лица, которые добровольно сдали наркотические средства и активно способствовали выявлению или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, освобождаются от уголовной ответственности.