Наркодуэт задержан в Минске: за месяц работы им грозит до 15 лет тюрьмы

Как было установлено, преступную подработку они нашли в интернете. По заданию куратора пара забирали оптовые партии «товара» в тайниках, после чего дома фасовала наркотики на мелкие дозы и раскладывала по городу.
В квартире фигурантов и закладках оперативники обнаружили и изъяли около двух килограммов особо опасных психотропных веществ мефедрон и Альфа-PVP.
«Со слов фигурантов, заработанные деньги планировали потратить на погашение долгов и ремонт в квартире» — рассказал замначальника Заводского РУВД Минска — начальник криминальной милиции Дмитрий Белик.
На наркомаркет минчане успели поработать около месяца.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
В МВД напомнили, что лица, которые добровольно сдали наркотические средства и активно способствовали выявлению или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, освобождаются от уголовной ответственности.