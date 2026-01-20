ГАИ показала видео ДТП с опрокидыванием скорой помощи в Минске

Жесткая авария произошла 20 января на перекрестке улицы Первомайской с улицей Захарова. Установлено, что водитель легковой «Мазды» не пропустил автомобиль скорой медицинской помощи, который ехал на «красный» с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией.