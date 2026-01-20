ГАИ показала видео ДТП с опрокидыванием скорой помощи в Минске

В Минске произошло ДТП со скорой помощью. Подробности сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткая авария произошла 20 января на перекрестке улицы Первомайской с улицей Захарова. Установлено, что водитель легковой «Мазды» не пропустил автомобиль скорой медицинской помощи, который ехал на «красный» с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией.
ДТП с участием «скорой» в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Момент столкновения попал на видео, которое опубликовала пресс-служба ГАИ. После столкновения карета скорой помощи опрокинулась. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Только авто получили механические повреждения.
Тем временем в Минске общественный транспорт идет с опозданием до 40 минут 20 января.
Еще мы писали, что старинная церковь горела в Пружанском районе: «Работали 11 машин МЧС».
А ученые сообщили о рекордном радиационном шторме в XXI веке: «Необъяснимо».