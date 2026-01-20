«Помоги найти, кто сбил ребенка»: новая уловка мошенников в мессенджерах

Это продолжение старой схемы, когда жертвам присылали файл с вопросом «Это ты на фото?». Полиция настоятельно советует: никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте файлы в таких сообщениях, даже если они пришли от друга. Если сомневаетесь, позвоните отправителю и спросите, правда ли он это отправил.