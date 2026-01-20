Ричмонд
«Помоги найти, кто сбил ребенка»: новая уловка мошенников в мессенджерах

В Иркутской области мошенники отправляют вредоносные файлы в мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Сибири появилась новая ловушка мошенников в мессенджерах. Как сообщают пользователи соцсетей, всё начинается с душещипательного сообщения от знакомого. Взломав аккаунт, преступники пишут его контактам: «На остановке детского сада сбили ребенка. Было запечатлено лицо водителя и номер машины. Помогите найти виновника!». Сообщение сопровождается подозрительной ссылкой или файлом.

Цель — вызвать у жертвы эмоции, заставить нажать на ссылку или открыть файл. Если это сделать, мошенники смогут получить доступ к аккаунту. После этого завладеют личными данными, самой перепиской и списком контактов.

Это продолжение старой схемы, когда жертвам присылали файл с вопросом «Это ты на фото?». Полиция настоятельно советует: никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте файлы в таких сообщениях, даже если они пришли от друга. Если сомневаетесь, позвоните отправителю и спросите, правда ли он это отправил.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Клаву Коку обвинили в использовании нейросетей в клипе с кадрами Байкала.