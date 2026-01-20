Суд арестовал мужчину, зарезавшего знакомого на юге Москвы

Ранее аналогичный инцидент произошел в квартире дома в Сумском проезде в Москве. Там находились двое знакомых мужчин. Один из них был пьян. В какой-то момент фигурант схватил нож и дважды ударил им товарища. Мужчина погиб на месте. Подозреваемого арестовали.