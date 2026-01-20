Ричмонд
В Кировском районе Самары отключили отопление из-за порыва на теплосети

Более 45 домов и четыре социальных объекта остались без тепла в Самаре 20 января.

Источник: Соцсети

В Кировском районе Самары произошел порыв на теплосети на улице Ташкентской. Из-за этого более 40 жилых домов, четыре социальных объекта и четыре организации остались без тепла. Все они располагаются на улицах Ташкентская и Георгия Димитрова. О ситуации рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков.

«До конца дня приостановлено теплоснабжение домов и организаций микрорайона», — написал он в своем телеграм-канале.

Специалисты уже работают на поврежденном участке. По плану, они смогут все восстановить к полуночи, а подачу тепла и горячей воды возобновят после 02.00 21 января. Управляющие компании готовы к тому, чтобы отрегулировать все, как только работы будут завершены.

Ранее без тепла оставались жители Промышленного района, проблему уже устранили.