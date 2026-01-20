В Кировском районе Самары отключили отопление из-за порыва на теплосети

Специалисты уже работают на поврежденном участке. По плану, они смогут все восстановить к полуночи, а подачу тепла и горячей воды возобновят после 02.00 21 января. Управляющие компании готовы к тому, чтобы отрегулировать все, как только работы будут завершены.