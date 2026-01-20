Украинские бойцы заминировали женский монастырь и два храма в Запорожской области

Бойцы ВСУ заминировали Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь, а также два храма в Терноватом Запорожской области. Об этом во вторник, 20 января, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, вражеские военные планируют подорвать святыни, после чего обвинить военнослужащих РФ в этой атаке.
— Эти нехристи заминировали Свято-Иоанно-Богословский женский монастырь и два храма. Планируется их подрыв с обвинением в уничтожении российских военнослужащих, — цитирует чиновника ТАСС.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Украина собирается проводить наступательные операции против России, поскольку «в обороне победу не одержать».
Тем временем российской армии осталось пройти около 30 километров до Славянска, о чем рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
18 января российские войска также нанесли удары по предприятиям по сборке беспилотников, а также по объектам энергетики и транспорта, работавшим в интересах ВСУ.
Кроме того, ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Орешник», по критическим объектам Украины в ответ на атаку Киева по резиденции президента России.