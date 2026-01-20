В Екатеринбурге задержали лыжника, который избил подростка на Уктусе

Как писало URA.RU, мужчина напал на подростка вечером 17 января после того, как тот случайно сбил его спутницу при спуске с горы. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Пострадавший находится в больнице. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.