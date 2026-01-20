В Екатеринбурге задержали лыжника, который избил подростка на Уктусе

Розыск подозреваемого вели сотрудники ОП-13.
Силовики задержали подозреваемого, который жестоко избил 13-летнего мальчика на Уктусских горах в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Он прятался от полиции. Даже сбрил усы, чтобы его не узнали», — сказал собеседник агентства. Мужчина находится на допросе. Ответ от регионального СУ СК ожидается.
Как писало URA.RU, мужчина напал на подростка вечером 17 января после того, как тот случайно сбил его спутницу при спуске с горы. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Пострадавший находится в больнице. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.