На Ставрополье ликвидировали готовившего теракты против военных

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в рамках уголовного дела по статьям о покушении на совершение теракта, незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Также в ФСБ сообщили, что ликвидированный ранее занимался сбытом наркотиков на территории Ставропольского края.