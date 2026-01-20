Ричмонд
На Ставрополье ликвидировали готовившего теракты против военных

Сотрудники ФСБ ликвидировали жителя Ставрополья, готовившего теракты против военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ФСБ России ликвидировали жителя Ставропольского края, который готовил террористические акты против военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был выявлен причастный к подготовке теракта в отношении военнослужащих Министерства обороны, предотвращённый в декабре 2025 года в Ставрополе.

При попытке задержания мужчина оказал вооружённое сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ и был нейтрализован ответным огнём. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.

На месте происшествия были обнаружены пистолет Макарова, ручная граната Ф-1, а также рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным с использованием компонентов иностранного производства.

Как отметили в ЦОС, по имеющимся данным, ранее подозреваемый по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство. Его использовала задержанная с поличным террористка, пытавшаяся заминировать автомобиль возле воинской части Минобороны.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в рамках уголовного дела по статьям о покушении на совершение теракта, незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Также в ФСБ сообщили, что ликвидированный ранее занимался сбытом наркотиков на территории Ставропольского края.