На Ставрополье ликвидировали готовившего теракты против военных

Сотрудники ФСБ России ликвидировали жителя Ставропольского края, который готовил террористические акты против военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был выявлен причастный к подготовке теракта в отношении военнослужащих Министерства обороны, предотвращённый в декабре 2025 года в Ставрополе.
При попытке задержания мужчина оказал вооружённое сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ и был нейтрализован ответным огнём. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.
На месте происшествия были обнаружены пистолет Макарова, ручная граната Ф-1, а также рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным с использованием компонентов иностранного производства.
Как отметили в ЦОС, по имеющимся данным, ранее подозреваемый по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство. Его использовала задержанная с поличным террористка, пытавшаяся заминировать автомобиль возле воинской части Минобороны.
Оперативно-разыскные мероприятия проводились в рамках уголовного дела по статьям о покушении на совершение теракта, незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Также в ФСБ сообщили, что ликвидированный ранее занимался сбытом наркотиков на территории Ставропольского края.