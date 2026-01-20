В екатеринбургском аквапарке дети массово отравились в кафе

В Екатеринбурге произошло массовое отравление детей, которые посещали местный аквапарк. Несколько несовершеннолетних с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы после визита кафе в заведении. Об этом сообщили в ГУФССП РФ по Свердловской области.
Расследование установило, что все пострадавшие накануне заболели после питания в одном и том же кафе на территории аквапарка на улице Щербакова.
Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку. В ходе инспекции выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые могли привести к заболеванию детей.
Из-за нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, дело было передано в суд. Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел материалы дела и принял решение приостановить деятельность кафе. Судебные приставы опечатали входы в помещение, и заведение было закрыто на 30 дней для устранения всех выявленных недостатков.
Ранее сообщалось, что в Томской области осудят директора магазина за массовое отравление посетителей.