В екатеринбургском аквапарке дети массово отравились в кафе

В Екатеринбурге произошло массовое отравление детей в кафе аквапарка на улице Щербакова.

В Екатеринбурге произошло массовое отравление детей, которые посещали местный аквапарк. Несколько несовершеннолетних с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы после визита кафе в заведении. Об этом сообщили в ГУФССП РФ по Свердловской области.

Расследование установило, что все пострадавшие накануне заболели после питания в одном и том же кафе на территории аквапарка на улице Щербакова.

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку. В ходе инспекции выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые могли привести к заболеванию детей.

Из-за нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, дело было передано в суд. Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел материалы дела и принял решение приостановить деятельность кафе. Судебные приставы опечатали входы в помещение, и заведение было закрыто на 30 дней для устранения всех выявленных недостатков.

Ранее сообщалось, что в Томской области осудят директора магазина за массовое отравление посетителей.