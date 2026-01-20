В екатеринбургском аквапарке дети массово отравились в кафе

В Екатеринбурге произошло массовое отравление детей, которые посещали местный аквапарк. Несколько несовершеннолетних с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы после визита кафе в заведении. Об этом сообщили в ГУФССП РФ по Свердловской области.