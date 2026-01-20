Прохожий избил водителя бригады скорой помощи в Петербурге

Ночью 19 января полиция получила информацию, что у парадной дома 74 на Ленинском проспекте в Красносельском районе неизвестный избил водителя скорой помощи. Застать негодяя на месте не удалось, поэтому все силы бросили на его поиски. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.