Прохожий избил водителя бригады скорой помощи в Петербурге

Ночью 19 января полиция получила информацию, что у парадной дома 74 на Ленинском проспекте в Красносельском районе неизвестный избил водителя скорой помощи. Застать негодяя на месте не удалось, поэтому все силы бросили на его поиски. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Установлено, что конфликт произошел между 38-летний потерпевшим и прохожим. Последний набросился на водителя с кулаками, — рассказали в ведомстве.
После внезапной стычки пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. У него диагностировали ушибы, их обработали, а после отпустили на амбулаторное лечение.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о драке в Калининском районе. Житель дома на Учительской улице попросил соседей вести себя тише. В ответ на это его избили двое мужчин, а женщина ударила молотком по голове.