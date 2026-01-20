Ричмонд
Уничтожен готовивший теракты против военных, операцию ФСБ сняли на видео

В Ставропольском крае уничтожен гражданин РФ, готовивший теракты против военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В публикации говорится, что в ходе расследования о подготовке террористического акта в отношении российских военных, предотвращенного в декабре 2025 года, правоохранители вышли на подозреваемого.

Им оказался гражданин России, житель Кисловодска 1982 года рождения.

При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

На месте происшествия силовики обнаружили пистолет Макарова, гранату Ф-1 и рюкзак с самодельной бомбой, изготовленной из компонентов иностранного производства.