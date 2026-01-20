Следователи проводят проверку из-за пожара на подстанции в поселке Маркова. Напомним, после происшествия в ночь на 20 января, около 400 человек остались без света. С временными неудобствами столкнулись жители микрорайона Парк Пушкино, дачного поселка «Ромашка» и коттеджного поселка «Варежки».
— Причиной пожара стала перегрузка на линии электропередач из-за аномально высокого потребления электроэнергии в период сильных морозов, — уточнил глава Иркутского округа Леонид Фролов.
В целях комфорта и первой необходимости, для местных организовали пункт временного размещения. 20 января к 12:53 по местному времени электричество вернули в дома. Следственный комитет региона устанавливает все обстоятельства произошедшего, а прокуратура проверит соблюдение прав жителей.