Под Волгоградом на Крещение утонул 41-летний мужчина

В ночь с 18 на 19 января мужчина вышел на лёд в акватории Волги, в окрестностях хутора Бобры, однако впоследствии провалился в воду. Мужчина некоторое время держался на поверхности и отчаянно молил о помощи, однако очевидцы не решились выйти на лёд, оставшись на берегу и записав всё видео.