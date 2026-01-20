Под Волгоградом на Крещение утонул 41-летний мужчина

В ночь с 18 на 19 января мужчина вышел на лёд в акватории Волги, в окрестностях хутора Бобры, однако впоследствии провалился в воду. Мужчина некоторое время держался на поверхности и отчаянно молил о помощи, однако очевидцы не решились выйти на лёд, оставшись на берегу и записав всё видео.
Во время происшествия погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии на месте происшествия пришлось организовать поисково-спасательную операцию. Тело волгоградца нашли и вытащили на берег водолазы.
Отметим, по информации СУ СК России по Волгоградской области, по факту случившегося организована проверка. По предварительным данным, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. Вероятная причина гибели — утопление.