В Сочи сошедший оползень заблокировал дорогу

Во вторник утром произошел обвал грунта с территории сочинского садового некоммерческого товарищества «Корчагинец». Как сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта, подвижка земли случилась в результате экзогенных процессов.

Источник: Соцсети

«В сторону автомобильной дороги сошло 200 кубометров грунта. Жилые постройки не пострадали, затронута только территория одного садового участка, угрозы жителям и зданиям нет», — говорится в сообщении.

В Сети появились видео с места ЧП. На кадрах видно, что большая масса грунта заблокировала автомобильную дорогу — и местные жители не могут проехать, а к одному из частных дому невозможно пройти.

Специалисты приступили к ликвидации последствий. Основной объем земляных масс планируется убрать в течение дня, если не произойдет дальнейшая подвижка грунта.

Сейчас там работает спецтехника. Уточняется, что городские коммуникации не повреждены. Альтернативный проезд осуществляется через улицы Тепличную и Вишневую.