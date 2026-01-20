В Сочи сошедший оползень заблокировал дорогу

«В сторону автомобильной дороги сошло 200 кубометров грунта. Жилые постройки не пострадали, затронута только территория одного садового участка, угрозы жителям и зданиям нет», — говорится в сообщении.
В Сети появились видео с места ЧП. На кадрах видно, что большая масса грунта заблокировала автомобильную дорогу — и местные жители не могут проехать, а к одному из частных дому невозможно пройти.
Специалисты приступили к ликвидации последствий. Основной объем земляных масс планируется убрать в течение дня, если не произойдет дальнейшая подвижка грунта.
Сейчас там работает спецтехника. Уточняется, что городские коммуникации не повреждены. Альтернативный проезд осуществляется через улицы Тепличную и Вишневую.