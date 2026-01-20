Омича среди белого дня похитили ради выкупа в 250 тысяч рублей

Следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в похищении человека. По версии правоохранителей похищение произошло днем, 16 января, на одной из улиц Омска. Встретив на улице 19-летнего местного жителя, похитители насильно поместили его в багажник автомобиля, а после чего вывезли на территорию кладбища. Там, среди могил, юноше угрожали и выставили требование передавать им ежемесячно частями 250 тысяч рублей. После получения части денежных средств, похитители отпустили потерпевшего, который обратился в правоохранительные органы.