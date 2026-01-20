Во время пожара из горбольницы № 18 в Казани эвакуировали более сотни человек

В Казани произошло возгорание у здания центральной городской клинической больницы № 18. Инцидент случился по адресу: улица Мавлютова, дом 2.
На место оперативно выдвинулись подразделения Казанского пожарно спасательного гарнизона, которым был присвоен второй ранг пожара. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, выяснилось, что на цокольном этаже строящегося корпуса, примыкающего к больнице, наблюдается открытое горение.
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать на площади всего три квадратных метра. В целях безопасности с третьего, четвертого и пятого этажей медучреждения на первый этаж были эвакуированы 136 человек, включая 21 сотрудника больницы.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас дознаватели Госпожнадзора занимаются установлением причин возгорания.