Во время пожара из горбольницы № 18 в Казани эвакуировали более сотни человек

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать на площади всего три квадратных метра. В целях безопасности с третьего, четвертого и пятого этажей медучреждения на первый этаж были эвакуированы 136 человек, включая 21 сотрудника больницы.