В Черемхове мужчина стрелял из оружия в общественном месте

Задержанный объяснил, что услышал взрывы петард и решил выстрелить в ответ. По его словам, оружие он взял у знакомого. В отношении мужчины составили административные материалы. Также решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».