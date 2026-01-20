В Черемхове мужчина стрелял из оружия в общественном месте

В Черемхове 46-летний мужчина стрелял из оружия в общественном месте. Нарушителя задержали. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального ГУ МВД России, диспетчер экстренной службы заявил, что неизвестный ходит с ружьём по улице Олега Кошевого.
— Хулигана поймали и доставили в отдел на допрос. Также у него изъяли гладкоствольное ружье неустановленной модели, гильзу, патрон и кухонный нож, — пояснили в полиции.
Задержанный объяснил, что услышал взрывы петард и решил выстрелить в ответ. По его словам, оружие он взял у знакомого. В отношении мужчины составили административные материалы. Также решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».