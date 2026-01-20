Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве взыскал с экс-налоговика Ишхановой 119 миллионов рублей

Суд взыскал с осужденной за взятки экс-налоговика Ишхановой 119 млн рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы по иску прокурора обратил в доход государства активы бывшего замначальника инспекции ФНС на северо-востоке Москвы Елены Ишхановой и её близких на 119 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Гагаринский районный суд города Москвы рассмотрел гражданское дело об изъятии имущества у бывшего заместителя начальника ИФНС № 15 по городу Москве Ишхановой Елены, ее родственников и доверенных лиц. Решением суда с ответчиков взыскано 119 000 000 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Ишханову осудили на 8,5 лет, однако в колонию она не отправится, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Налоговика обвиняли в получении взяток на сумму свыше 1,8 миллиона рублей.