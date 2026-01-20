Девушка с травмой позвоночника пострадала в автомобиле скорой помощи из-за наглого манёвра водителя грузовика

18-летняя девушка получила перелом поясничного отдела позвоночника со смещением, катаясь на лыжах в Арсеньеве. Её доставили бортом санитарной авиации на аэродром «Озёрные ключи», где бригада реанимобиля приняла пациентку и повезла во Владивостокскую клиническую больницу № для оперативного вмешательства.
На подъезде к Владивостоку водитель грузовика перекрыл движение автомобилю скорой помощи, который ехал со включёнными маячками и сиреной. Шофёр не пропустил реанимобиль и резко затормозил перед ним. Водителю бригады скорой помощи пришлось тормозить тоже. Из-за динамических перегрузок иммобилизационный щит с пациенткой сместился с кушетки, у девушки с травмой позвоночника развился сильнейший болевой синдром.
Бригаде пришлось остановиться для оказания экстренной помощи пациентке, что привело к задержке медицинской эвакуации и обострению болевого синдрома. Сейчас девушка находится в больнице.
Минздрав Приморья напоминает участникам дорожного движения о недопустимости создания помех спецтранспорту, который следует на экстренный вызов. Это является нарушением Правил дорожного движения и влечёт административную ответственность, а если воспрепятствование оказанию медицинской помощи приводит к тяжким последствиям для пациента, то ответственность становится уголовной.