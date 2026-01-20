Девушка с травмой позвоночника пострадала в автомобиле скорой помощи из-за наглого манёвра водителя грузовика

На подъезде к Владивостоку водитель грузовика перекрыл движение автомобилю скорой помощи, который ехал со включёнными маячками и сиреной. Шофёр не пропустил реанимобиль и резко затормозил перед ним. Водителю бригады скорой помощи пришлось тормозить тоже. Из-за динамических перегрузок иммобилизационный щит с пациенткой сместился с кушетки, у девушки с травмой позвоночника развился сильнейший болевой синдром.