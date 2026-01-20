Главу Звездного городка отправили под домашний арест по делу о взятке

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения главе Звездного городка Евгению Баришевскому. Подозреваемый в коррупционном преступлении чиновник отправлен под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации агентства, Баришевскому вменяют получение взятки в крупном размере. Детали уголовного дела и конкретная сумма взятки пока не раскрываются. Следователи настаивали на заключении фигуранта под стражу. Однако суд отклонил это ходатайство и ограничился домашним арестом.
С 2017 года Евгений Баришевский руководит Звездным городком, на территории которого находится Центр подготовки космонавтов. Ранее чиновник успел поработать главой Лобни и руководителем администрации Орехово-Зуева. Также Баришевский дважды избирался депутатом Московской областной думы, где курировал вопросы строительства и ЖКХ.