Главу Звездного городка отправили под домашний арест по делу о взятке

По информации агентства, Баришевскому вменяют получение взятки в крупном размере. Детали уголовного дела и конкретная сумма взятки пока не раскрываются. Следователи настаивали на заключении фигуранта под стражу. Однако суд отклонил это ходатайство и ограничился домашним арестом.