Главу Звездного городка отправили под домашний арест по делу о взятке

Мэра Звездного городка Евгения Баришевского арестовали по подозрению во взятке. Суд оставил чиновника под домашним арестом, отклонив требование следствия о помещении в СИЗО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения главе Звездного городка Евгению Баришевскому. Подозреваемый в коррупционном преступлении чиновник отправлен под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации агентства, Баришевскому вменяют получение взятки в крупном размере. Детали уголовного дела и конкретная сумма взятки пока не раскрываются. Следователи настаивали на заключении фигуранта под стражу. Однако суд отклонил это ходатайство и ограничился домашним арестом.

С 2017 года Евгений Баришевский руководит Звездным городком, на территории которого находится Центр подготовки космонавтов. Ранее чиновник успел поработать главой Лобни и руководителем администрации Орехово-Зуева. Также Баришевский дважды избирался депутатом Московской областной думы, где курировал вопросы строительства и ЖКХ.