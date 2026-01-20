В здании Рады нет воды и отопления

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Водо- и теплоснабжение отсутствует в здании Верховной рады в центре Киева. Об этом сообщил депутат от правящей партии «Слуга народа», глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.
«Верховная рада работает, мы на местах. Холодно, потому что нет отопления, нет воды», — сказал он на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале. Видео Гетманцев записал в куртке.
В то же время депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщает, что из-за отсутствия воды и отопления аппарат Рады будет работать дистанционно. «Информирую, что и в Раде сегодня аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что в его кабинете температура примерно плюс 12 градусов.
В ночь на вторник в Киеве произошла серия взрывов. После этого в столице наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. По данным властей, без отопления остались более 5,6 тыс. многоэтажных домов. Из-за проблем с электроснабжением также было изменено движение поездов киевского метрополитена.