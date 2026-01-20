В здании Рады нет воды и отопления

В то же время депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщает, что из-за отсутствия воды и отопления аппарат Рады будет работать дистанционно. «Информирую, что и в Раде сегодня аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что в его кабинете температура примерно плюс 12 градусов.