Мать пыталась смыть в унитаз своего новорождённого ребёнка

Как установил суд, 26-летняя уроженка Каракалпакстана на протяжении шести лет состояла в шариатском браке и воспитывала двоих детей. После распада семьи в 2024 году она приехала в Ташкент на заработки и устроилась работать в самсахону в Чиланзарском районе.
В столице женщина познакомилась с молодым человеком по имени Зафар. Из-за тяжёлого материального положения мужчина помогал ей — оплачивал аренду жилья, покупал продукты и покрывал другие расходы. Со временем их отношения стали близкими и переросли в интимную связь, после чего женщина забеременела.
Беременность она решила скрыть: не обращалась к врачам, не проходила медицинские осмотры и не получала никакой помощи. По её словам, причиной стало тяжёлое финансовое положение — двоих детей от первого брака она воспитывала самостоятельно.
В итоге женщина решила прервать беременность. Через Telegram она приобрела у неизвестного лица специальные таблетки, предназначенные для прерывания беременности и ускорения родов, заплатив за них 960 тысяч сумов. В течение суток она приняла семь таблеток.
В тот же день у неё начались родовые схватки. Никому ничего не сообщив, женщина зашла в туалет дома, где проживала, закрыла дверь и, терпя боль, дождалась начала родов. В результате ребёнок упал в унитаз.
Сразу после рождения она поместила голову младенца в унитаз и предприняла несколько попыток смыть его, причинив телесные повреждения. Таким образом, новорождённая девочка была умышленно лишена жизни.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть плода женского пола сроком 38−39 недель наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся кровоизлиянием под оболочки головного мозга и в мозговую ткань.
После случившегося женщина завернула тело ребёнка в покрывало и отправилась на расположенное неподалёку кладбище. Там она сообщила могильщику, что у неё якобы произошёл естественный выкидыш, и попросила похоронить ребёнка. Однако мужчина заподозрил неладное и сообщил о произошедшем в органы внутренних дел.
На суде подсудимая полностью признала вину, заявила о раскаянии и просила учесть смягчающие обстоятельства.
Суд по уголовным делам Мирзо-Улугбекского района Ташкента признал женщину виновной по статье 99 Уголовного кодекса (умышленное убийство матерью новорождённого ребёнка) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Отбывать его она будет по месту жительства в Каракалпакстане с запретом покидать дом, за исключением посещения места учёбы и работы.