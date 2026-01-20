Мать пыталась смыть в унитаз своего новорождённого ребёнка

После случившегося женщина завернула тело ребёнка в покрывало и отправилась на расположенное неподалёку кладбище. Там она сообщила могильщику, что у неё якобы произошёл естественный выкидыш, и попросила похоронить ребёнка. Однако мужчина заподозрил неладное и сообщил о произошедшем в органы внутренних дел.