Карантин введён в двух населённых пунктах Новосибирской области

В Новотырышкино очаги заболевания выявлены на территории двух личных подсобных хозяйств, в Решетах — по определённым координатам. В очагах установлены строгие ограничения: запрещено лечение заболевших животных, посещение посторонними, а также ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных. Исключение сделано для животных, привитых в последние 179 дней.