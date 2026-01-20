Карантин введён в двух населённых пунктах Новосибирской области

В Новосибирской области введён карантин по бешенству в сёлах Новотырышкино и Решеты. Соответствующие распоряжения были опубликованы на сайте регионального правительства, пишет Сиб.фм.
В Новотырышкино очаги заболевания выявлены на территории двух личных подсобных хозяйств, в Решетах — по определённым координатам. В очагах установлены строгие ограничения: запрещено лечение заболевших животных, посещение посторонними, а также ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных. Исключение сделано для животных, привитых в последние 179 дней.
Ограничения распространяются и на прилегающие территории и будут действовать с 16 января по 16 марта 2026 года.
Жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности, не контактировать с подозрительными животными и вакцинировать домашних питомцев.