Криминальное садоводство: вместе с помидорами омич выращивал на даче и коноплю

Сотрудники омского Управления по контролю за оборотом наркотиков поймали омского садовода, который вместе помидорами и огурцами, выращивал в дачном доме коноплю. На 39-летнего омича завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, изготовление и переработка наркотических средств».
Сотрудники омской полиции по своим каналам информации установили, что 39-летний житель Омска занимается выращиванием конопли в дачном доме в СНТ «Омич». При участии госавтоинспекторов оперативники задержали его на Русско-Полянском тракте, когда он ехал в областной центр на автомобиле «Тойота Целика». В дачном доме подозреваемого обнаружена теплица, где выращивалась конопля. Ее заботливый растениевод оборудовал специальными лампами, вентиляторами, вытяжками. Правоохранителями изъято 14 кустов наркосодержащего растения. Также обнаружены около 300 граммов каннабиса, которые мужчина сушил у батареи.
В ходе следствия выяснилось, что омич приобретал все необходимое для создания благоприятных условий по возделыванию конопли в интернете. Также, посредством интернета, он получал семена конопли. Полицейские отметили, что что не все садоводческие старания мужчины имели противозаконный характер: здесь же, на даче, были с любовью выращены побеги огурцов и помидор. Однако, полезные овощные культуры не спасли садовода — следователем ОМВД России по Омскому району возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков в крупном размере.