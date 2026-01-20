Криминальное садоводство: вместе с помидорами омич выращивал на даче и коноплю

В ходе следствия выяснилось, что омич приобретал все необходимое для создания благоприятных условий по возделыванию конопли в интернете. Также, посредством интернета, он получал семена конопли. Полицейские отметили, что что не все садоводческие старания мужчины имели противозаконный характер: здесь же, на даче, были с любовью выращены побеги огурцов и помидор. Однако, полезные овощные культуры не спасли садовода — следователем ОМВД России по Омскому району возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков в крупном размере.