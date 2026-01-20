Отпуск пошел не по плану: трех дебоширов задержали в аэропорту Иркутска

— 25-летний уроженец Краснодарского края был привлечен за мелкое хулиганство на борту самолета из областного центра в Новосибирск. Конфликт с пассажиром, который вел себя грубо с экипажем, возник из-за его попытки сменить место, не соответствующее его билету, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе транспортной полиции.