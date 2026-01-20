Отпуск пошел не по плану: трех дебоширов задержали в аэропорту Иркутска

За выходные в аэропорту Иркутска задержали трех пассажиров, которые нарушили общественный порядок. 37-летний житель Улан-Удэ планировал отправить в отпуск в Бангкок. Однако, употребив алкоголь, мужчина стал грубить на борту и игнорировать замечания. Нарушителя сняли с рейса и составили административный протокол.
— 25-летний уроженец Краснодарского края был привлечен за мелкое хулиганство на борту самолета из областного центра в Новосибирск. Конфликт с пассажиром, который вел себя грубо с экипажем, возник из-за его попытки сменить место, не соответствующее его билету, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе транспортной полиции.
45-летний мужчина, собиравшийся вылететь рейсом «Иркутск-Ташкент», оказался сильно пьян и устроил дебош. Полиции пришлось вмешаться и забрать буйного пассажира в дежурную часть. Теперь всем хулиганам грозит не только штраф от 500 до тысячи рублей, но и риск оказаться в «черном списке» авиакомпаний.