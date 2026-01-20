Ричмонд
Полиция разыскала водителя, разгромившего пляж во Владивостоке

Полиция Владивостока установила личность водителя грузовика Mitsubishi Fuso Canter, который 17 января 2026 года заехал на территорию пляжа по улице Татарской, повредил деревянный настил и скрылся, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Госавтоинспекция обращает внимание, что такая порча имущества является дорожно-транспортным происшествием, даже если пострадавших нет. Водитель обязан остановиться и не трогать с места транспортное средство, включить аварийный сигнал и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП, и вызвать полицию.

Информация о повреждении элементов городского благоустройства была распространена в социальных сетях, действия водителя попали на камеру видеонаблюдения. Установлено, что безответственному шофёру 55 лет, его общий стаж вождения — 38 лет. В отношении него составлены протоколы за оставление места ДТП, отсутствие тахографа и диагностической карты.

Также водителю придётся за свой счёт восстанавливать сломанный настил. Ход и качество работ будут контролировать специалисты муниципального учреждения «Лазо» (отвечает за благоустройство городских общественных пространств). Работы должны быть выполнены до 1 марта.

Водителям напоминают, что выезд транспортных средств на территорию парков, скверов и набережных запрещён. Исключение — специально оборудованные для этого площадки и проезды.

Ещё одному водителю грузовика во Владивостоке грозит ответственность за создание помех в движении автомобилю скорой медицинской помощи, который вёз девушку с тяжёлой травмой позвоночника в Тысячекоечную больницу на экстренную операцию. Из-за резких манёвров у девушки развился острый болевой синдром, медикам пришлось оказывать ей помощь, остановив реанимобиль на проезжей части.