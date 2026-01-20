Полиция разыскала водителя, разгромившего пляж во Владивостоке

Госавтоинспекция обращает внимание, что такая порча имущества является дорожно-транспортным происшествием, даже если пострадавших нет. Водитель обязан остановиться и не трогать с места транспортное средство, включить аварийный сигнал и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП, и вызвать полицию.