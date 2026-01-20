Полиция разыскала водителя, разгромившего пляж во Владивостоке

Госавтоинспекция обращает внимание, что такая порча имущества является дорожно-транспортным происшествием, даже если пострадавших нет. Водитель обязан остановиться и не трогать с места транспортное средство, включить аварийный сигнал и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП, и вызвать полицию.
Информация о повреждении элементов городского благоустройства была распространена в социальных сетях, действия водителя попали на камеру видеонаблюдения. Установлено, что безответственному шофёру 55 лет, его общий стаж вождения — 38 лет. В отношении него составлены протоколы за оставление места ДТП, отсутствие тахографа и диагностической карты.
Также водителю придётся за свой счёт восстанавливать сломанный настил. Ход и качество работ будут контролировать специалисты муниципального учреждения «Лазо» (отвечает за благоустройство городских общественных пространств). Работы должны быть выполнены до 1 марта.
Водителям напоминают, что выезд транспортных средств на территорию парков, скверов и набережных запрещён. Исключение — специально оборудованные для этого площадки и проезды.
Ещё одному водителю грузовика во Владивостоке грозит ответственность за создание помех в движении автомобилю скорой медицинской помощи, который вёз девушку с тяжёлой травмой позвоночника в Тысячекоечную больницу на экстренную операцию. Из-за резких манёвров у девушки развился острый болевой синдром, медикам пришлось оказывать ей помощь, остановив реанимобиль на проезжей части.