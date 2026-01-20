В Минске бойцы «Алмаз» задержали минчанина с сожительницей, работавших вместе

В Минске наркоконтроль при силовой поддержке «Алмаза» задержал 36-летнего минчанина и его 44-летнюю сожительницу. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Сожители около месяца назад нашли в интернете подработку на наркомаркет. По зданию куратора они забирали оптовые партии наркотика из тайников, дома фасовали его на мелкие дозы, а затем раскладывали по территории Минска. В квартире при обыске и в тайниках нашли и изъяли около двух килограммов опасного психотропа.
Задержанным инкриминируют незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
