В Минске бойцы «Алмаз» задержали минчанина с сожительницей, работавших вместе

Минчанин с сожительницей могут получить по 15 лет тюрьмы за месяц подработки.

Источник: Комсомольская правда

В Минске наркоконтроль при силовой поддержке «Алмаза» задержал 36-летнего минчанина и его 44-летнюю сожительницу. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Сожители около месяца назад нашли в интернете подработку на наркомаркет. По зданию куратора они забирали оптовые партии наркотика из тайников, дома фасовали его на мелкие дозы, а затем раскладывали по территории Минска. В квартире при обыске и в тайниках нашли и изъяли около двух килограммов опасного психотропа.

Задержанным инкриминируют незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее милиция задержала белоруса, укравшего данные 3000 граждан СНГ и Европы.

Еще ГАИ показала видео ДТП с опрокидыванием скорой помощи в Минске.