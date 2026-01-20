Ричмонд
В Новосибирске директор магазина похитила из кассы более 50 тысяч рублей

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, занимавшей должность директора магазина. Женщину признали виновной в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.

Источник: Сиб.фм

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, подсудимая была принята на работу продавцом-кассиром 1 февраля 2024 года, а позднее переведена на должность директора, что предполагало полную материальную ответственность за вверенное имущество.

В апреле 2025 года женщина решила похитить деньги организации. Используя служебные полномочия и специальную программу, она ввела административный штрих-код, извлекла кассовый ящик и с помощью ключа открыла его. Из кассы были изъяты денежные средства на сумму более 53 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, с осуждённой взыскан ущерб в пользу потерпевшей стороны в полном объёме.