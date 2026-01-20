Ричмонд
Пешеход погиб под колесами внедорожника под Петербургом

Неизвестный мужчина внезапно вышел на темную проезжую часть.

Источник: Комсомольская правда

В Ленобласти внедорожник насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в темноте без светоотражателей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Смертельное ДТП произошло на автодороге Стрельна — Кипень — Гатчина вечером 19 января. Внедорожник Saab 9−7X сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в районе Ропши.

— За рулем автомобиля находился 68-летний водитель. По предварительным данным полиции, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а на его одежде не было никаких светоотражающих элементов, что в темное время суток значительно снижало его видимость для водителей, — пояснили в полиции.

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Его личность сейчас устанавливают. В отношении водителя проводятся все необходимые процессуальные действия.